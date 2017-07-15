Başkan Hikmet Karaca’nın Acı Günü

Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca ağabeyi Seyfettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca ağabeyi Seyfettin Karaca, Yenişehir Ebu İshak Camisinde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda cemaat katıldı.
Karaca, Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.
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