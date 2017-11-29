Başkan Hopikoğlu’ndan Trabzonspor Taraftarına Mektup

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abiş Hopikoğlu, bugün takımda yaşanan ödeme krizinin ardından taraftarlara bir mektup yazarak seslendi.

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abiş Hopikoğlu, bugün takımda yaşanan ödeme krizinin ardından taraftarlara bir mektup yazarak seslendi.

Başkan Abiş Hopikoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Trabzonspor taraftarına...

Sevgili taraftar kardeşlerim bu mektubu tüm samimiyetimle yazdığımdan ve hiç bir kimseye düzeltme için vermeyeceğimden en başta olabilecek imla ve yazım hataları için peşinen özür dilerim.

Çoğunuzun iyi bildiği gibi Trabzon'la olan tek ve gerçek bağım Trabzonspor'a olan hastalık derecesindeki sevdamdır.

Yıllardır da bu sevdam için her türlü mücadelede hep Trabzonspor sevdalıların yanında oldum.

Sahip olduğum her platformda her imkanı Trabzonspor lehine sonuna kadar kullanmaya gayret gösterdim.

Bu konudaki en önemli örnek Tv8 Genel Müdürü olduğum zaman Fenerbahçe asbaşkanlığı yapmış kanalın sahibine rağmen her şeyi göze alarak Aziz Yıldırım ve şike süreci ile ilgili çalınan kupamızın hakkını savunmak adına Telegol programını yaptırmam gelir.

Burada sonuna kadar haklı mücadelemizin sesi olmaya çalıştım. Yine Trabzonspor'un tüm Türkiye'nin takımı olduğunu ispat için Şanlıurfa'da oynan Türkiye Kupası'nda taraftar organizasyonu ve bir hafta boyunca bölgeden canlı yayınlar yapılmasını organize ettim. Zamanla tüm gerçek sevdalılarla yollarımız bir şekilde hep çakıştı. Gün geldi beraber kızdık, gün geldi beraber sevindik sizlerle. Ama ben hiç bir zaman Trabzonspor taraftarında yılmayı pes etmeyi görmedim.

İşte bu duygularla son 5 yıldır da Trabzonspor basketbolda şerefle başkanlık yapıyorum. Az imkanlarla da olsa bu alanda da iddiamızı sürdürmeye çalışıyorum bana inanan bir avuç arkadaşımla beraber.

İşte bugün de size bu mektubu yazdıran duygularımın oluştuğu gelişmeler oldu ve ben bunu siz Trabzonspor sevdalıları ile paylaşmak istiyorum.

Yine belirteyim bu cümlelerimin muhatabı sadece aziz günde aziz Trabzonspor sevdalılarıdır!!!

Sakın kişisel hesapla bu işe soyunanlar, nüfusunda Trabzon yazdığı için kendini mecbur hissedenler, Trabzonspor'u ekmek kapısı görüp bir telefona, üç kuruşa kalemini satan sahte gazeteciler, maç ve kongrelerde protokol tribünlerini dolduran şekilciler ve her türlü siyasetin üstünde olan camiamızı üç günlük siyasi hesabına alet etmek isteyenler art niyetli tüm siyasiler...

Bu sözlerimizi asla üstlerine almasınlar.

Onlara söyleyecek sözümde yok, onların bu sevda da dikkate alacağım bir yanları da yok...

Evet yüreğinde bu sevdayı taşıyan bordo-maviye aşık dostları, kader arkadaşlarım;

Bugün basına da yansıdığı gibi ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz.

Ve biliyorum ki böyle büyük bir camiada değerlerinden uzaklaşan insanımızın umursamazlığı hepimizi yaraladı camiamızın adının böyle bir sıkıntıyla anılmasının bende yarattığı üzüntüyü sizlere anlatamam...

Ama biliniz ki, bu kardeşiniz sezon başından beri elinden gelen tüm imkanlarını kullanmış ve sponsor bulunana kadar cebinden bu kulübe 5 milyon lira civarında bir katkıda bulunarak eylem ve söylemde çelişkiye mahal vermemiştir.

Bugün de oluşan bu sıkıntıyı halletmek için her şeyi yaptım yapmaya da devam edeceğim. Fakat son bir haftadır gördüğüm tablo sevdamın ve hayalimin içindeki tablo ile maalesef aynı değil. Çünkü; tüm samimi çabalarıma rağmen durumu iyi olan hiçbir iş adamından olumlu yanıt alamadım. Biliyorum ki başkaları gibi bir yerlerden bir rica telefonu açtırma peşinde olsaydım bu cevapların çoğu olumlu olabilirdi...

İşte tam bu noktada siz gerçek sevdalılara şu sözü veriyorum; ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu camiayı asla ama asla birilerine kullandırtma aracı olmayacağım ve asla siz gerçek taraftar dışında hiç bir kimseden medet ummayacağım hiç kimseye de boyun eğmeyeceğim.

Bugünü atlattık çok şükür. Halen basketbola ve bizlere inanan insanlar ve yöneticiler de varmış...

Onlara sonsuz teşekkürler...

Ama en büyük, en sonsuz teşekkürler, siz gerçek Trabzonspor sevdalılarına olsun. Sabahtan beri arayıp harçlığını yollamak isteyen, hesap numarası aç başkanım biz toplarız diyen, kocaman yürekli sevdasını paraya satmamış yürekli insanlara olsun.

Evet, sizlere minnettarım sizlere bu armaya sevdalanmama bir Erzurumlu kardeşiniz olarak pişman olmamam için güzel nedenlerin olduğunu hatırlattığınız için, benim bu sevda da yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için, kocaman teşekkürler ediyorum.

Ve tüm samimiyetimle biliniz ki; işler bir gün boyumu aşar ve halledemez duruma gelirsem sadece sizlerden yardım isteyeceğimin sözünü veriyorum. Ve armanın, sevdamın peşinden İzmir'e gidiyorum. İnşallah maçı alıp geleceğiz ve alçaklara en güzel cevabı vereceğiz.

Hepinizin kandilini kutlar inandığımız bu yolda Rabbim'den bizlere şampiyonluk nasip etmesini dilerim

Kalın sağlıcakla aziz taraftarım, aziz kardeşlerim, sevgili bordo-mavi sevdalıları...

Sevgi ve saygılarımla."

Öte yandan Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 8. haftasında yarın Pınar Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor Basketbol Takımı tam kadro olarak bu akşam 20.35 uçağı ile İzmir'e hareket etti.