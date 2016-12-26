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Başkan İkiz, engelli çocuklarla buluştu

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Başkan İkiz, engelli çocuklarla buluştu
Samsun'un Havza İlçesi'nde Belediye Başkanı Murat İkiz, Özel Havza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, "Özel çocuklarımıza verilecek hizmet, her şeyin önündedir" dedi.

Eşi Lebibe İkiz ile birlikte Havza’da faaliyet gösteren, engelli çocuklara yönelik eğitim verilerek, sosyal hayata yönelik becerilerini artırmayı amaçlayan kurum olan Özel Havza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Kurucusu Erdal Öner ve Müdürü Yunis Yılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan İkiz, çocuklar ile bir süre vakit geçirdi. Belediye Başkanı İkiz, "Onlar bizim ve ailelerin dünyadaki imtihanıdır. Özel çocuklarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve iyi birer eğitimle hayata daha sıkı bir şekilde tutunmalarını çok önemsiyorum. Özel çocuklarımıza verilecek hizmet, her şeyin önündedir" dedi.

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