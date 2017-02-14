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Başkan İmamoğlu, Muhtar Ve Stk Temsilcileriyle Buluştu

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Başkan İmamoğlu, Muhtar Ve Stk Temsilcileriyle Buluştu
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasinin temel taşı olarak ifade ettiği muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir...

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasinin temel taşı olarak ifade ettiği muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Muhtarların ve STK temsilcilerinin Beylikdüzü'nde kanaat önderleri konumunda olduklarını belirten ve görevlerini en verimli şekilde yerine getirmelerini isteyen İmamoğlu, "Bizler de yeni kurulan Muhtarlıklar Müdürlüğümüz ile ortamlarınızı en iyi şekilde rehabilite edip en nitelikli hizmetleri vatandaşlara ulaştırabilmenizi sağlayacağız" dedi.

Muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, misafirlerini Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinde (BEYESDER) verilen kahvaltıda ağırladı. İmamoğlu, sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade ettiği konuşmasında buluşma sebeplerinin birbirlerini iyi anlamak olduğunu vurguladı.

Muhtarlıkları, demokrasinin temel taşı, başlangıç noktası olarak değerlendiren İmamoğlu, "Muhtarlıkları hızlı şekilde yeniliyoruz. Cumhuriyet, Yakuplu, Marmara ve Gürpınar Mahallesi Muhtarlıkları'nda bu dönüşümü gerçekleştirdik. Tüm mahallelere bu yeni hizmet noktalarını kazandıracağız" diye konuştu.

"Dernekler asla lobicilik yapmamalı"

Ülkede, dünyada hiçbir örneği olmayan bir hemşehri derneği yoğunluğu olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, "Müthiş bir göç haritamız var. 80 milyon nüfustan 35-40 milyonu, son 30 yıl içinde göç etmiş insanlar" dedi.

Birtakım temel duyguların beslendiği hemşehri dernekleri, çevreye, yardımlaşmaya duyarlı yerel dernekler ile ideolojik kavramlarla hayatını devam ettiren dernekler olduğunu söyleyen İmamoğlu, hemşehri derneklerinin kendi yöresine ait kültürü yaşatmaya dönük aktivitelerde bulunması, toplumu birleştirici rol üstlenmesinin çok değerli görüldüğünü dile getirdi. İmamoğlu, "Dolayısıyla dernekler asla lobicilik yapmamalı. Bu derneklerimizi, yapımı devam eden medeniyet parkımıza taşıyacağız" ifadelerini kaydetti.

"Birlikte çalışmanız için Muhtarlıklar Müdürlüğü kuruldu"

STK'lar ile ilgili fikrini paylaşman İmamoğlu, "Fikir ve ideoloji tabanlı dernekler, fikirlerini asla dayatma yapmadan, korkutmadan ideolojilerini aktarmalılar. Spor, çevre ve eğitim tabanlı yerel STK'lar ise ilçede var olan her şey ile ilgili olmak ve doğrunun yanında olmak zorundalar. Bu bağlamda bu tarz STK'ların Beylikdüzü'nde olmasının büyük önemi vardır. Muhtarlarımızın dahi bir arada olduğu bir derneğin olmasını isteriz. Muhtarlıklar Müdürlüğümüz de muhtarlıklar ve STK'larla yapacağı işbirlikleri sayesinde vatandaşların hizmet almaları noktasında proje üreten, uygulayan bir müdürlük olarak kuruldu. Yeni müdürlüğümüzün muhtarlarımızla kol kola vererek, onların sorunlarına çözüm geliştirmesine yardımcı olmalarını diliyorum. STK'ların da bu süreçte yanınızda olacağına eminiz" dedi.

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