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Başkan İnce Saldırısında Hastaneden Açıklama

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Başkan İnce Saldırısında Hastaneden Açıklama
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin silahlı saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastaneden açıklama yapıldı.

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin silahlı saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Başkan İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, akşam saatlerinde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Başkan İnce, tedavi altına alındı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Gürkan Ersoy, Başkan İnce'nin sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi: "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bir ateşli silah yaralanmasına maruz kalmıştır. Ateşli silah yaralanması sol dizinde vuku bulmuştur. Belediye başkanımızın hayati tehlikesi şu an itibariyle kesinlikle yoktur. İlk tedavisi yapılmıştır. İleri tetkik ve tedavi amacıyla şu anda özel kata yatırılmıştır."

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