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Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu

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Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Dal'ın oğlu Abdullah Dal ve Büşra Çolak'ın mutlu gününe...

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Dal'ın oğlu Abdullah Dal ve Büşra Çolak'ın mutlu gününe ortak oldu.

Kaya Ramada Plaza Otelde gerçekleşen düğün töreninde gelin ve damadın nikâh akdini gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, aile olmanın önemini belirtti. Ayrıca Başkan Kadıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk sayısıyla ilgili sözlerini hatırlatmayı da ihmal etmedi.

Gülcan, nikâh defterini geline teslim etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, milletvekilleri, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Bozdağ, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanı İlker Gürbüz çiftin nikâh şahitliğini yaparken, düğün törenine milli eğitim müdürleri ve çok sayıda davetli de katıldı. Başkan Kadıoğlu'nun nikah işleminin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gülcan nikâh defterini gelin Büşra Çolak'a vererek çifte mutluluklar diledi.

Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu

Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu

Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu

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