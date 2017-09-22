Başkan Kadıoğlu’ndan İpekyolu Belediyesine Ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, beraberindekilerle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü ziyaret etti.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, beraberindekilerle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü ziyaret etti.

Başkan Kadıoğlu, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile Başkan Vekili Öztürk'ü ziyaret ederek, belediyenin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Cemil Öztürk, kısa sürede çok iş yaptıklarını, bundan sonra da tüm imkanları seferber ederek ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışılacağını vurguladı.

Belediyeler arasındaki işbirliğinin öneminin de vurgulandığı ziyaretin sonunda Öztürk tarafından Necmi Kadıoğlu'na hediye takdim edildi.