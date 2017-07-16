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Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu

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Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeleri...

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen yatırım ve projeleri yerinde inceledi.

Başkan Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde yapımı devam eden Kavakdere ıslah çalışmalarını, Kentpark sahasını, Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan Tepe Piknik Park alanında yerinde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ halkı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Vatandaşlar da Başkan Albayrak'a hem çalışmalarından hem de ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kadir Albayrak ayrıca Çerkezköy İtfaiye İstasyonunu ziyaret edip çalışanlarına iyi mesailer diledi.

"Vatandaşlarıma teşekkür ederim"

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesine geçerek buradaki asfaltlama işlemi tamamlanan İstiklal ve Osmanlı Caddeleri, Hacı Yakup Sokağı ile bağlantı yollarında incelemelerde bulundu. Başkan Albayrak burada yaptığı açıklamada vatandaşlara sabır ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu

Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu

Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu

Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy’de İncelemelerde Bulundu

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