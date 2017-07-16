Başkan Kadir Albayrak Kapaklı, Saray Ve Ergene Temasları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kadir Albayrak, Saray'ın Göçerler, Beyazköy, Kurtdere, Çukuryurt, Ergene'nin Vakıflar, Karamehmet ve Bakırca mahalleleri ile Kapaklı ilçesini ziyaret ederek, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında kendilerine bilgi veren Başkan Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz tüm projeler yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Her şey daha mutlu bir Tekirdağ için" dedi.

Vatandaşlar da Başkan Albayrak'a ilçelerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Kadir Albayrak ayrıca, Saray ilçesinde TESKİ personeli ile de bir araya gelerek, çalışmalarında başarılar diledi.