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Başkan Kafaoğlu, "20 İlçenin Hepsine Talibiz”

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Başkan Kafaoğlu, "20 İlçenin Hepsine Talibiz”
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde emek veren ve çalışan teşkilat üyelerine yönelik Öğretmenevinde...

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde emek veren ve çalışan teşkilat üyelerine yönelik Öğretmenevinde düzenlenen teşekkür yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da katıldı. Başkan Kafaoğlu yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve 20 ilçenin 20'sine talibiz, 1 ilçeden dahi vazgeçemeyiz"dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, İl Kadın Kolları Başkanı Belgin Uygur ve İl Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi programında destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu olmak üzere belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, gençlik kollarına, kadın kollarına ve tüm partililere teşekkür ettiler. İlçe Belediye Başkanları, partililerin katıldığı yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Gençlik kolları 7/24 çalıştılar, her yeri süslediler. Onları yürekten kutluyorum. Fedakar kadın kollarımızı tebrik ediyorum. Tüm teşkilat mensuplarına verdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Siyaset aşk ister, sevda ister. Biz bu millete sevdalıyız. Biz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalıyız. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve 20 ilçenin 20'sine talibiz, 1 ilçeden dahi vazgeçemeyiz. Kimse heveslenmesin, Balıkesir'in tüm belediyelerini kazanacağız. 30 Mart 2019'da zafer bizim olacak. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gelişi esnasındaki coşkuyu hep beraber yaşadık, bu sevgi seli ve ilgi 2019'un habercisidir. Uyumayacağız, gece-gündüz demeyeceğiz, basılmadık yer bırakmayacağız, gönül-gönüle olacağız, davamız büyük, birlik ve beraber olacağız. Teşkilatlarımız canlı ve diriler. Teşkilatlar birlikteliği özlemiş. İl Başkanımız ile beraber 10 ilçeyi tamamladık. Bu işin evveli de sonu da teşkilattır. Teşkilat olmadan bizler olamayız" dedi.

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