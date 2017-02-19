Başkan Kamil Saraçoğlu: Halkımıza Daha İyi Hizmet Sunabilmek İçin Araç Filomuzu Genişlettik

Kütahya Belediyesi tarafından alınan 5 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

Kütahya Belediyesi tarafından alınan 5 yeni araç törenle hizmete sunuldu.

Zafer Meydanı'ndaki törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyenin araç filosunu genişlettiklerini dile getirdi.

Saraçoğlu, "Önceki dönemlerde gördüğünüz bu iş makineleri genelde kiralama usulü ile çalıştırılmış. Ancak biz kiralamadan ziyade kendi araç filomuza kattığımız araçlarla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmayı daha işlevsel olduğu düşüncesiyle yaklaşık 2 yıl önce başlatmıştık. Şu an itibariyle yaklaşık 50'ye yakın iş makinası ile Belediyemizin araç filosunu genişlettik. Bu araçlarımızla Kütahya'mıza daha iyi ve hızlı hizmet etmenin gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma yapıyoruz. Bugün burada bir şehir için adeta olmazsa olmaz denebilecek araçlarımızdan bir bölümünü görebiliyoruz ve bu araçlar bugün itibariyle de çalışmalarda kullanılmaya başlanacak.İçme suyu şebeke hattında meydana gelen arızanın giderilmesinde kullanılan ekipmanlar pikap ve iş makinalarına yüklenmektedir. Bu durumda hem malzemeler yıpranmakta hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Bu yüzden Su Arıza Bakım Onarım Aracı'nı temin ettik. Tamamen hidrolik sistemle çalışan ve arıza bölgesine hızla ulaşma, arızaya anında müdahale imkânı tanıyan ekipmanlarıyla hızlı ve kaliteli bir onarım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu aracımızda vinç, kaynak makineleri, hidrolik boru kesme testeresi, somun sıkma tabancası, asfalt kesme makinesi, kırıcı tabanca, dalgıç pompa, ışıldak ve jeneratör yer almaktadır. Araçlar aynı zamanda çok güçlü gece aydınlatma ekipmanlarına da sahip. Bu sayede, gece meydana gelen arızalara daha rahat müdahale edilebilecektir" diye konuştu.

Törene Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş ve Fatih Gölgeli de katıldı. (EFE)