Başkan Kamil Saraçoğlu: Şehrimizin Gelişip Büyümesi Açısından Ticaret Ve Sanayi Odasının Önemi Büyük

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde...

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında Serbest Bölgenin Kütahya'ya kazandırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, KÜTSO ve faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na bilgiler verdi.

Kütahya'nın gelişmesi için işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini belirten Başkan Saraçoğlu, "Şehrimizin gelişip büyümesi açısından Ticaret ve Sanayi odasının önemi büyük. Bizde Kütahya Belediyesi olarak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (EFE)