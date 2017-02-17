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Başkan Kamil Uçan: Eğitim-bir-sen 25 Yaşında

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Başkan Kamil Uçan: Eğitim-bir-sen 25 Yaşında
Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Kamil Uçan, Eğitim-Bir-Sen'in 25'nci kurtuluş yıl dönümü kutladığını bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Kamil Uçan, Eğitim-Bir-Sen'in 25'nci kurtuluş yıl dönümü kutladığını bildirdi.

Uçan, yaptığı açıklamada, sendika olarak hak ve özgürlük mücadelesine çeyrek asır önce başladıklarını dile getirerek, "Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır. İlk yıllarını, sendikayı yaşatma konusunda karşılaşılan ekonomik yoksunluklar, yasal bir zeminin bulunmamasından kaynaklanan örgütlenme güçlükleri ve geçmişteki sendikal örgütlenmelerin getirdiği kirliliğin oluşturduğu psikolojik bariyerlerle mücadeleyle geçiren Eğitim-Bir-Sen, emekleme safhasını henüz atlatmış olduğu bir zamanda da millete ve değerlerine yönelik en büyük saldırılardan biri olan 28 Şubat süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Millete karşı yapılan bu darbe, milletin bağrından çıkan ve milletin yanında saf tutan Eğitim-Bir-Sen'i derinden etkilemiştir. Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın tarihi istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmiştir. "Vefa'ya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, kurucu üyelerimizden Şükrü Gökdemir ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden Erol Battal başta olmak üzere, ahirete irtihal eden öncülerimizi rahmetle anıyor; bayrağı Mehmet Akif İnan'dan devralarak bizlere ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu'ya, sendikamızın her kademesinde görev yapmış bütün başkan, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. (EFE)

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