Başkan Kaplan Müzisyenlere Plaket Verdi

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hayrettin Kaplan "Yardımlaşma ve Yaşatma" gecesinde tasavvuf müziği dinletisine...

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hayrettin Kaplan "Yardımlaşma ve Yaşatma" gecesinde tasavvuf müziği dinletisine gelen sanatçılara plaket taktim etti.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hayrettin Kaplan, Orhangazi Kültür Merkezinde 22 Mayıs'da şehit ailelerine ve gazilere sosyal etkinlik yapmak için "Yardımlaşma ve Yaşatma" gecesi düzenlemişti. Çok sayıda katılımla gerçekleşen etkinlikte birbirinden tecrübeli sanatçılar tasavvuf müziği çalmıştı. Başkan Hayrettin Kaplan o gecenin anısına dernek binasında tasavvuf müziği dinletisine gelen sanatçılara plaket taktim etti. Taktim esnasında bir konuşma yapan Başkan Kaplan, "Tasavvuf müziği dinletisi yaptık. Şehit anneleri ve gazileri yararına. Buradan gelen gelirlerle şehit annelerini motive etmek amaçlı geziler yapacağız. Ve orada bir ücret almadan çıkan sanatçılarımıza da plaket sunumu yaptık. Anlı şanlı Türk bayrağımızın üzerinde resmi olan plaket yaptırdık ve verdik bugün" dedi.