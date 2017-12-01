Başkan Kara: “Ekmek İsrafının Önlenmesi İçin Büyük Bir Adım Atıldı”

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin, ekmek israfının...

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin, ekmek israfının önüne geçmek adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikler 1 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ekmek Tebliği'nde yer alan, "Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10'ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir" maddesinin ekmek israfının azaltılmasında büyük bir adım olduğunu belirten TESOB Başkanı Metin Kara, "Bugüne kadar ekmekler en az 250 gram olarak üretiliyor ve 50'şer gram olarak ağırlıkları artırılıyordu. Artık en az 200 gram olarak üretilecek ekmeklerin ağırlık artırımı ise 10'ar gramlık paylar halinde yapılabilecek. Bunun özellikle ekmek israfının önlenmesi açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye'de günde yaklaşık 6 milyon ekmek israf ediliyor. Bu rakamın son kararın ardından düşmesini bekliyoruz. Ayrıca fiyat ayarlamada karşılaşılan zorlukların da önemli ölçüde önüne geçilecek" dedi.

Başkan Kara, Ekmek Tebliği'ndeki değişiklikler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na teşekkür ederek "Trabzon Esnaf Odaları Birliği olarak bu konuda büyük çaba sarf ettik. Konunun bizim aracılığımızla bakanlığa iletilmesini sağlayan ilgili federasyona ve TESK'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu.