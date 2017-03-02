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Başkan Kara Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında Yapılan Çalışmaları İnceledi

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Başkan Kara Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında Yapılan Çalışmaları İnceledi
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan mesire alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan mesire alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kara, Orman Bölge Müdürü Alparslan Astındaş, Orman İşletme Müdürü Cesil Kardağa ve Belediye ekipleri ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kara, "Memleket sevdası ile şehrimize yakışır bir proje yolunda yapımına başladığımız ve çalışmaların devam ettiği Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında Orman Bölge Müdürümüz ve ekiplerimizle inceleyerek bilgi aldık. Bizden sonraki nesillere güzel, yaşam standartları yüksek bir şehir bırakmak için çabalıyoruz. Bu çabamız devam edecek. Halka hizmet, Hakka hizmettir. Biz bu bilinçle hareket edip imkanlarımız dahilinde Kilis'imize en güzel hizmeti vermek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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