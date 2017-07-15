Başkan Karaaslan, Kur’an Kursu Öğrencilerine 15 Temmuz’u Anlattı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Uçhisar kasabasındaki camiileri ve Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Uçhisar kasabasındaki camiileri ve Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Başkan Karaaslan, camilerde Kur'an kursuna katılan tüm öğrencilere, yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ve vatanın bölünmesine yönelik hain planın Türk milletinin sokaklara, meydanlara çıkarak bu alçakça planın önüne geçtiğini ve Türk milletinin demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığını anlattı. Karaaslan, öğrencilere "Gelecek sizin, vatanımıza duyduğumuz sorumluluk duygusu ile 15 Temmuz günü yapılanları asla unutmayın ve unutturmayın." dedi.

Başkan Karaaslan öğrencilerin her birine tek tek Türk bayrağı verdi.