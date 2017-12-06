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Başkan Karabağ, “Biz Doğru Yoldayız”

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Başkan Karabağ, “Biz Doğru Yoldayız”
Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu'nun Bayraklı'da düzenlediği etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bir gün herkes Atatürkçü...

Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu'nun Bayraklı'da düzenlediği etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bir gün herkes Atatürkçü olacak. Bunun kaçarı yok. Doğru bir tanedir. Biz doğru yoldayız. Kendi fikrimizi sonuna kadar savunalım" dedi.

İzmir'de yaşayan Çorumlular, Bayraklı'da bir araya geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da Çorumluları yalnız bırakmadı. Başkan Karabağ, Çorum Hitit Derneklerinin sosyal demokrat, ilerici, yurtsever olduğunu belirterek, onlarla birlikte etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demokratik kitle örgütlerinin önemine değinen Başkan Karabağ, "Bir gün herkes Atatürkçü olacak. Bunun kaçarı yok. Doğru bir tanedir. Matematikte ikinci doğru olmaz. Biz doğru yoldayız. Kendi fikrimizi sonuna kadar savunalım. Kendimiz gibi olalım. Yani yurtsever, ilerici, Atatürkçü, çağdaş. Birlikten yana insanlarız. Bu yolda devam edelim" dedi.

"Olduğumuz gibi olacağız" diyen Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer takiye yaparsak bize inanmazlar. Solcu olacağız, demokrat olacağız, Atatürkçü olacağız, laik olacağız, Cumhuriyetçi olacağız, antiemperyalist olacağız, bağımsızlıkçı olacağız. Biz bağımsızlık yolundan ayrılmayacağız ve ülkemizi karanlıktan bizler kurtaracağız. Bu günler de geçecek. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Atatürk, yaşasın Türk Bayrağı."

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