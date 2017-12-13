Başkan Karabağ, İzmir’de Yaşayan Balıkesirlilerle Buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (BAL-DER) Havuz Düğün Salonu'nda düzenlediği...

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (BAL-DER) Havuz Düğün Salonu'nda düzenlediği dayanışma etkinliğine katıldı. Başkan Karabağ, "Bugünlerde Atatürk'e ve onun ilkelerine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu hepimiz görüyoruz. Ülkemiz Atatürk çizgisinden ayrılmamalıdır. Bayrağımıza, sınırlarımıza, camilerimize kısacası her şeyimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Bal-Der'in düzenlediği dayanışma gecesine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Balıkesir Balya Belediyesi Başkan vekili Mehmet Çaylak, belediye meclis üyeleri, Bal-Der Başkanı Erkan Uzun, muhtarlar ve İzmir'de yaşayan çok sayıda Balıkesirli katıldı. Burada konuşan Başkan Karabağ, "Biz Türkiye'ye bakarken, elbette Türk bayrağı ve Atatürk'ü görüyoruz. Derneklere gittiğimizde de onları arıyoruz. Ama bu Balıkesirliler için geçerli değil. Çünkü onların rengi kırmızı-beyaz! Bugünlerde Atatürk'e ve onun ilkelerine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu hepimiz görüyoruz. Sevgili Atatürk bugünleri 80-100 yıl önce görmüş ve söylemiş. Biz de Atatürk'ümüzü geldiğimiz günden beri hep Türkiye manşetine taşımaya çalıştık. Doğru olan budur. Ülkemiz Atatürk çizgisinden ayrılmamalıdır. Bayrağımıza, sınırlarımıza, camilerimize kısacası her şeyimize sahip çıkmak zorundayız. Atatürk, Cumhurbaşkanlarının içinde cuma hutbesi veren tek Cumhurbaşkanıdır! 7 Şubat 1923'te Balıkesir'de Zagnos Paşa Camisi'nde Atatürk'e dine mesafeli diye saldıranların en büyük cevabını Balıkesirliler vermiştir. Sevgili Atatürk ilk meclisi Cuma günü açmıştır. Cuma namazından sonra bir tarafında alevi dedesi bir tarafında sarıklı hocamızla meclisimizi dua ile açmıştır" ifadelerini kullandı.

En büyük cevabı Atatürk verdi

Atatürk'ün Eskişehir'de cami yaptırdığını hatırlatan Başkan Karabağ, "Cebinden para vererek Mihalıççık Camini yaptırmıştır. İsmi de Atatürk camisi olarak kalmıştır. Atatürk ülkemizi İslam'ın en iyi uygulandığı ülke haline getirmiştir. Bizim anlayışımızda insan kellesi kesilmesi yoktur, vahşet yoktur. İslam'ı bu şekilde göstermek isteyenlere en büyük cevabı Atatürk vermiştir. Vatanını sevmeyeni, bayrağına saygısızlık yapanı, Atatürk sevmeyeni ben de sevmiyorum. Kim ne derse desin Atatürk'e düşman olanı sevmiyorum. Biz Egeliler bir kez diz çökeriz o da zeybek oynarken. Bizim kanımızda, canımızda vatanseverlik vardır. Balıkesir'den her türlü insan çıkmıştır. Mühendisi, doktoru, bilim adamı, siyasetçisi ama vatan haini çıkmamıştır" dedi.

Dernek Başkanı Uzun ise, Başkan Karabağ'a derneklere verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Uzun, "Başkan Hasan Karabağ'ın buradan yaktığı çoban ateşi bütün derneklere örnek olacak, kalkınacağız" demiştik. Bunu gerçekleştirdik. Biz artık güç birliği içerisindeyiz. İstanbul, Bursa ve Manisa'da faaliyet gösteren Balıkesirliler dernek başkanları da bizimle birlikte. Sonuna kadar dik duracağız, eğilmeyeceğiz" diye konuştu.