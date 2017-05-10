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Başkan Karaçanta’nın Berat Kandili Mesajı

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Başkan Karaçanta’nın Berat Kandili Mesajı
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan'ın müjdecisi olan Berat gecesinin en güzel şekilde idrak edilmesini temenni ediyorum" dedi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Berat kandili kendimize, Rabbimize ve tüm insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan, geçmişimizi hesaba çekerek dua ve azimle geleceğimizi yeniden inşa etme imkanı sunan müstesna bir gecedir. Kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili, bizlere bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalardan ve günahlardan tövbe ederek, Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınma fırsatı sunar. Bu gecede ibadet ve dualarla Rabbimize yakınlaşmalı, Yüce Mevla'ya, ailemize, çocuklarımıza, çevremize ve tüm insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayarak, yeni Bir Ümit ve kararlılıkla geleceğimizi şekillendirmeye çalışmalıyız. Bu mübarek gecenin, gündelik hayatın getirdiği sıkıntılar ve manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplerimize bir Kandil olması dileğiyle, aziz hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışa bırakmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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