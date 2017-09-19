Başkan Karaçanta’nın Gaziler Günü Mesajı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karaçanta, yayımladığı mesajında; "Türk Milletinin Atatürk'e şükran ve minnetinin ifadesi olan 19 Eylül 1921 tarihi, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz saygının da açık göstergesidir. Gazilik; Türk Vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazilerimiz ise bu destanı yazan onurlu kahramanlardır. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir. Kurtuluş Savaşı'nın da zaferle neticelenmesinin temelinde bu fedakarlık, bu inanç vardır. Her geçen gün daha da güçlenen, milletçe geleceğe güvenle ve umutla bakmamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve şuurla kazanılan o büyük zaferin, o sağlam temellerin üstünde yükselmiştir" dedi.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür; onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimize taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazi ve malüllerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum."