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Başkan Karaçanta’nın Hocalı Mesajı

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Başkan Karaçanta’nın Hocalı Mesajı
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Hocalı Katlimanın 25. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Hocalı Katlimanın 25. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında, "25 yıl önce, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'nin Hocalı Kasabasında sahnelenen Ermeni vahşeti 21'nci asrın en büyük facialarından ve felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Dönemin Rus zihniyetinin, bu kıyımın gerçekleşmesinde önemli oranda payı, katkısı ve müdahalesi olduğu bugün daha da netleşmiştir" dedi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1992 yılında Hocalı, Ermeni azgınlığının ve acımazsızlığının iğrenç yüzüyle karşılaşmış ve bu kapsamda soydaşlarımız ağır ve kanlı bir saldırıyla sarsılmıştır. 106'sı kadın, 63'ü çocuk, 70'ten fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşimiz hunharca ve alçakça katledilmiştir.Türk milletine soykırımcı yaftası vurarak yıllardan beridir iftira, tezvirat ve kurmaca senaryolarla ülkemizi uluslararası toplum nezdinde zan ve töhmet altında bırakan Ermeni zihniyetinin; gerçekleştirdiği cinayetlerini görmezden ve anlamazdan gelmesi insanlığın gördüğü en büyük çifte standartlardan birisidir.

Bugün kardeş Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte birini işgali altında bulunduran Ermenistan; saldırgan ve tahrik gücü yüksek politikalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorgulama cüreti gösteren ve her fırsatta düşmanlık duygularını sergilemekten kaçınmayan Erivan yönetiminin, yıllardan beri Azerbaycanlı kardeşlerimize büyük eziyetler yaptığı da bir hakikattir.

Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz temellere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ve işbirliğinin tek millet-iki devlet anlayışına uygun olarak ebediyete kadar gelişerek süreceğine yürekten inandığımızı belirtmek isterim.

Bu vesileyle başta Hocalı olmak üzere, Ermeni saldırılarıyla hayatını kaybetmiş bütün soydaşlarımızı ve ecdadımızı hürmetle yâd ediyor hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

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