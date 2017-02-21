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Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı

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Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı
Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Alaşehir Belediyespor Voleybol takımının teknik kadrosu ve sporcuları Alaşehir Belediye Başkanı...

Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubunda Play-Off mücadelesi veren Alaşehir Belediyespor Voleybol takımının teknik kadrosu ve sporcuları Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı ziyaret etti.

Sarı Melekler olarak adlandırılan Alaşehir Belediyespor bayan voleybol takımı oyuncuları Genel Koordinatör ve Şube sorumlusu Şevket Çömçömoğlu ile birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'ı Halk Gününde ziyaret etti. Başkan Karçoban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Önemli bir göreviniz bulunuyor. Alaşehir'e iyi bir örnek oluyorsunuz. Çocuklarımıza ve gençlerimize voleybolu sevdiriyorsunuz" diyerek başarılarının devamını diledi.

Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı

Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı

Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı

Başkan Karaçoban Sarı Melekleri Ağırladı

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