Başkan Karaçoban Voleybol Takımına Moral Verdi

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile bir araya gelerek moral verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile bir araya gelerek moral verdi.

Voleybol 1.Ligi Bayanlar A Grubunda Play-Off Lara kalma mücadelesi veren Alaşehir Belediyespor, 5 Mart Pazar günü saat 12.00'de kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile bir araya gelerek moral verdi. Teknik heyet ve oyuncularla uzun süre sohbet eden Başkan Karaçoban kritik maç öncesi oyuncuların son durumlarını öğrendi. Başkan Karaçoban, Alaşehirli vatandaşlara da takım için destek çağrısı yaptı.