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Başkan Karaçoban’dan Engelli Gence Tekerlekli Sandalye

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Başkan Karaçoban’dan Engelli Gence Tekerlekli Sandalye
Alaşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü engelli vatandaşlara yönelik olarak 2013 yılında "Engelsiz Yaşam" sloganıyla başlattığı tekerlekli...

Alaşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü engelli vatandaşlara yönelik olarak 2013 yılında "Engelsiz Yaşam" sloganıyla başlattığı tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Son olarak Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden ve doğuştan engelli olan Necla Cevizci'ye Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban tekerlekli sandalye hediye etti.

Tekerlekli sandalyeyi Başkan Karaçoban adına Alaşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Turan takdim ederken, tekerlekli sandalyesine kavuşan Necla Cevizci, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

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