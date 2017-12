Başkan Karadağ’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karadağ mesajında, "Birleşmiş Milletler İnsan hakları komisyonunca 1948 yılı Haziran ayında hazırlanan ve 10 Aralık 1948 yılında yapılan bazı değişiklikler insanların düşünce ve yaşamlarına özgürlüğün tanımlanması adına altı sosyalist ülkenin çekimser oy kullandığı Güney Afrika Birliği ile Suudi Arabistan'ın dışındaki tüm ülkelerin kabul oyu verdiği ve her yıl 10 Aralıkta kutlanan, amacı baskıya dayalı yönetimlerin ve bu yöndeki idare anlayışının sona ermesi, devletin bireyler için tanıdığı hak ve özgürlüklerin teminat alınması yönünde uygulamalarını içeren 30 maddeden oluşan bir bildiri olarak tarihin derin sayfalarında yerini almıştır. İnsanlık adına tanımlanan özgürlük ve hakların, eşitlik ve kardeşliğin kullanılması ile işlerde olabilecek savaşların önlenmesinde etkili olabileceği düşüncesi ile uygun bir taraf kitlesinin kabul gördüğü bu günün anlamı hafızalarda daima yer bulacaktır. Türkiye bu konu ile alakalı olarak taraf ülkeler saflarında yerini almış ve bu bildirgeyi imzalamıştır. Bugüne kadar da bildirgeye bağlılığını her zaman teyit etmiştir. Düşüncenin ve ifadenin özgürce kullanılmasının, insanın yaşam hakkından sonraki en büyük insani değerinin olduğu varsayıldığında, adaletsizliğin ve haksızlıkların yaşama şansının asgariye ineceği muhakkaktır. Adil yargılamaların, dini vecibelerin yerine getirilmesinin ve vicdani özgürlüğün rahatça kullanılması ile insanlara verilebilecek değerleri ilk sıralara taşımış olacağız. Suriye de işlenen insanlık suçları, Filistinli kardeşlerimize uygulanan İsrail zulmü, Mısır'da demokrasiden yana tavır koyan insanların gördüğü işkence ve ölümler dünya insan hakları bildirgesinin 2. maddesi ile bağdaşmamaktadır. İnsanların her türlü şartlarda eşit olduğu ifade edilen 1.madde maalesef Müslümanlar üzerindeki ayrımcılığa katkı sağlamamaktadır. Tüm insanlık adına çifte standart uygulamaları, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlar için aynı standartlarda özgürlük ve yaşam kalitesi üretmek için 1 ve 2. için uygulamanın eşit olması ve bu hakların tüm insanlar için tarafsız uygulanmasını destekleyeceğimizi ifade ediyorum. Bu vesile ile Dünya İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin,insanların geleceği adına Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.