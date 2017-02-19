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Başkan Karadeniz Kanarya Mahallesi’nin Onaylanan İmar Planını Anlattı

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Başkan Karadeniz Kanarya Mahallesi’nin Onaylanan İmar Planını Anlattı
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kanarya Mahallesi 5011 sayılı parselin kentsel dönüşüm...

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kanarya Mahallesi 5011 sayılı parselin kentsel dönüşüm uygulamaları bilgilendirme toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kanarya Mahallesi 5011 sayılı parselin kentsel dönüşüm uygulamaları bilgilendirme toplantısında Kanarya Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Karadeniz ile birlikte Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Mehmet Kaplan ve Güven Aydın'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Başkan Temel Karadeniz, toplantıda Kanarya Mahallesi'nde 5514 (Eski 5011) parsel ve çevresini kapsayan riskli alana ait onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında merak edilen soruları cevaplayarak, plan ile ilgili bilgiler verdi.

"Bütün vatandaşlarımız Kanarya'da kalacak"

"Plan resmi olarak onaylandı" diyen Başkan Karadeniz, "Bundan sonraki etapta, plana uygun tasarım yapacağız. Tasarım ile ilgili de sizlerle tekrar toplanacağız. Bu alanda ikamet eden bütün vatandaşlarımız Kanarya'da kalacak. Söz konusu alan Florya Caddesi'ne inişte sol taraftaki Balaban sokağın alt tarafından başlıyor. Sağ tarafın dahil olmadığı Karakuş Sokak ve Hat Boyu Caddesi arasındaki alan. Burada üç farklı durumda olan vatandaşımız var. Tapusu olanlar ve parsellerinin üzerinde olanlar ile ilgili bir ihtilaf yok. Ecri misil tahakkuk ettirilenler var. Elinde hiçbir tapusu olmayanlar ile maliye hazinesi üzerine bina yapmış olanlar var. Tüm vatandaşlarımızla ayrı ayrı toplantılar yaparak çözüm arayacağız. Vatandaşlarımızdan spekülatif haberlere ve bilgilere kulak asmamalarını istiyorum" dedi.

"İmar hakkınızı ticaret artı konut olarak belirlenen yerde kullanabileceksiniz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planı da görsellerle vatandaşla paylaşan Başkan Karadeniz, "Bütün vatandaşlarımızın bir daire sahibi olmasına imkan sağlayan bir plan. Plana göre benim evim yeşil alanın üstünde kalmış diyerek, aklınıza sorular takılabilir. Bu ayrıntılara takılmayın. Yeriniz nerede olursa olsun, imar hakkınızı ticaret artı konut olarak belirlenen alan içerisinde kullanabileceksiniz. Buradaki konutlarda bodrum artı 12 kat olarak planlanıyor. Her şeyi sizlerle şeffaf bir şekilde konuşup, konuyu çözmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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