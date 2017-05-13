IHAAW173815-YRL/13-05-2017 - Başkan Karael'den anneler günü mesajı (Fotoğraflı) VAN (İHA) - Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurlu Başkanı İdris Karael, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karael mesajında, "14 Mayıs 2017 anneler günü nedeniyle çok kıymetli annelerin, anneler gününü kutluyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Annelerimiz dünyada sahip olduğumuz en yüce varlıklardır. Çünkü Cennet anaların ayakları altındadır. Annelerimiz bizlerin dünyaya gelmesi için adeta canlarından can ve ruhlarından ruh katmışlardır. Annelerimize ne kadar değer versek ne kadar sevsek saysak yetmez. Annelerimiz bizler ve insanlık için çok önemlidir. Biz hayata karşı durmamız için her türlü fedakârlığı yapan koruyan kollayan ve yol gösterendir. Çok vefakar, cefakâr ve fedakâr olan annelerimizin bu mutlu günde değil her zaman her hatırlamamız dileği ile anneler gününü tebrik ederim" dedi. (EKİP-ŞAK-Y) 13.05.2017 17:39:10 TSI NNNN
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Başkan Karael’den Anneler Günü Mesajı
IHAAW173815-YRL/13-05-2017 - Başkan Karael'den anneler günü mesajı (Fotoğraflı) VAN (İHA) - Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar...
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