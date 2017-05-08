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Başkan Karael’den Esnaf Ziyareti

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Başkan Karael’den Esnaf Ziyareti
Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Oto Sanayi Sitesindeki esnaf ve sanatkârları ziyaret etti.

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Oto Sanayi Sitesindeki esnaf ve sanatkârları ziyaret etti.

Başkan Karael, Oto Sanayi Sitesindeki esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Karael, buradaki esnaf ve sanatkârların oda başkanı olduğunu belirterek, "Odamızın üyesi olan bu kesim, ilimizde büyük bir istihdama katkı sunmaktadırlar. Ziyaretimiz sırasında esnaf ve sanatkârlarımızın işsizlik ve siftah edemeden iş yerlerini açıp kapatmayla ilgili sorunları olduğunu dile getirdiler" dedi.

Esnaf ve sanatkârların büyük bölümünün hibe destekleri ve teşvikler aldığını da öğrendiğini dile getiren Karael, "Girişimcilik sonucu ilk defa iş yeri açanlara 50 bin TL hibe desteği veriliyor. Bundan dolayı da esnaf ve sanatkârlarımız memnun" ifadelerini kullandı.

Oto radyatör tamircisi Göksel Koç ve boyasız oto göçük onarımı yapan Nevzat Baran isimli sanatkârlar ise, hükümetin şartları uyan ve samimi olanlara yardımcı olduğunu belirterek, "Özellikle bizim gibi yeni girişimciler, iş yeri kuracakları zamanda 50 bin TL KOSGEB hibe desteği veriyor. Biz de bu sayede iş yerimizi açtık ve çok şükür para kazanmaya bile başladık" dediler.

Ziyarette oda başkanı olarak duyduğu sorunların başında gelen şikâyetlerden birisinin de sanayi sitesinde ve mahalle aralarında oda, esnaf sicil ve vergi kaydı olmadan iş yeri açanların durumu olduğunu belirten Karael, "Özellikle sanayi iş kolunda çalışanların şehir merkezinde gelişi güzel iş yerleri açarak izinsiz ve ruhsatsız olması, sanayi sitesinde çalışan biz esnaf ve sanatkârlarla haksız rekabet yapmaktadırlar. Esnaflarımızın öncelikli taleplerinden biri de oto sanayinin içerisindeki bozuk olan yollarının onarılarak asfalt yapılmasıdır. İş yerlerinin ruhsatlarının bir an önce verilmesini, tapuları olmayan iş yerlerinin tapularının verilmesini talep etmektedirler. Bu konuda esnaf ve sanatkârımız Tuşba Belediyesinden daha duyarlı hizmet ve biz esnaflara yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Oda yönetim kurulu olarak iş yeri ziyaretlerinin devam edeceğini dile getiren Karael, sorun ve talepleri yerinde tespit ederek, çözüm bulacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Başkan Karael’den Esnaf Ziyareti

Başkan Karael’den Esnaf Ziyareti

Başkan Karael’den Esnaf Ziyareti

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