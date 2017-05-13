Başkan Kara’nın Anneler Günü Kutlaması

Kilis Belediye Başkana Hasan Kara, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Kilis Belediye Başkana Hasan Kara, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Kara, dünyanın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren eli öpülesi annelerin cennetle müjdelendiğini ifade ederek, "Dünya var olduğundan buyana en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan en kutsal varlıklarımız annelerimiz başımızın tacıdır. Doğumdan itibaren en saf ve temiz duygularıyla bizleri karşılıksız sevginin en güzel örneğini göstererek yetiştiren, hayatımıza ışık tutan ilk öğretmenimiz, en değerli varlığımız annelerimiz, ailemizin ve toplumumuzun temelidir. Geleceğimizin de teminatı olan, birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Dünyanın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren eli öpülesi annelerimiz cennetle müjdelenmiştir" dedi.

Başkan Kara, "Annelerimize emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük mutluluktur. Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.