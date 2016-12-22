Başkan Karaosmanoğlu, Azerbaycan Dernekler Federasyonu İle Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Azerbaycan Dernekler Federasyonu yönetimiyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Azerbaycan Dernekler Federasyonu yönetimiyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve yönetimini makamında kabul etti. Birliktelikte iki ülke arasında yaşanan sıcak ilişkilerinin önemine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Türkiye ile Azerbaycan, bir millet iki devlettir. Bu temel çerçevesinde kardeşlik ilişkimizi sürdürüyoruz. Azerbaycan'ın mutluluğu ve sevinci aynı zamanda bizimdir. Aramızda ki kardeşlik ilişkisi Allah'ın izniyle kıyamete kadar sürecektir" dedi.

Federasyon Başkanı Dündar'da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na bilgi verirken, yurt dışından Kocaeli'ye gelerek üniversite hayatına devam eden gençlerle yakından ilgilendiklerini de belirtti. Başkan Karaosmanoğlu'da, "Azerbaycan yerel yönetimleriyle kurduğumuz diyaloglarla gerekli bilgi ve tecrübe paylaşımını yapıyoruz. Azeri kardeşlerimizle ortak çalışmalarımız bizleri daha güçlü kılıyor" şeklinde konuştu.

Görüşme iki ülke arasında potansiyelin yerel anlamda daha iyi kullanılması için çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yapılarak sona erdi.