Başkan Karaosmanoğlu, Bir Takım Ziyaretlerde Bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il genelinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il genelinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli genelindeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak KO-MEK kurs merkezinin Mehmet Ali Paşa şubesini ziyaret etti. KO-MEK kursiyerleriyle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, samimi ve keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Başkan Karaosmanoğlu, Almanya ve İspanya gibi ülkelerdeki otomotiv yedek parça üreten ve sevk eden firmalara pas önleyici özelliğe sahip ambalaj ürünleri satan Aydın Kimya'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Başkan Karaosmanoğlu son olarak sistematik tekniklerle uygulanan masajların yapıldığı Reflex Akademi'yi ziyaret etti. Terapi almaya gelen vatandaşlarla sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam dileyen Başkan Karaosmanoğlu, kendilerinden rahatsızlıkları hakkında bilgi de aldı.