  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Başkan Karaosmanoğlu, Fabrika Yöneticileri Ve Çalışanlarını Ziyaret Etti

» »
Başkan Karaosmanoğlu, Fabrika Yöneticileri Ve Çalışanlarını Ziyaret Etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Makine Fabrikası yöneticileri ve çalışanlarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Makine ve kalıp imalatı yapılan fabrikada işçileriyle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı ve Fabrika sahibi Sami Durmuşoğlu'ndan üretim hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İşçi alın terini dökmese, bu kent susuz kalır. Toprağa ektiğimiz tohumlar yeşermez. Yarınlarımız çölleşir. Ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır. Bu, hepimizin derdi olmalıdır. Ben sizlerin de aynı inancı taşıdığı kanaatindeyim. Bugüne kadar kentimiz için ülkemiz için ne yaptıysak, el birliğiyle yine daha güzel yarınlara uyanacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, Fabrika Yöneticileri Ve Çalışanlarını Ziyaret Etti

Başkan Karaosmanoğlu, Fabrika Yöneticileri Ve Çalışanlarını Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’ya Yaban Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Geliyor26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Rektör Karacabey Yurt Öğrencileriyle Bir Araya Geldi26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Kızılay, Kan Bağışçılarını Madalyayla Onurlandırıyor26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Başkan Eşkinat’tan Duayen Gazeteciye 50. Yıl Sürprizi26 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Elazığ’da Referandum Startı Verildi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • İş Dünyasından Referandumda ’Evet’ Açıklaması26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Onuk, Ankara’daki Tanıtım Toplantısını Değerlendirdi26 Şubat 2017 Pazar 12:43
  • Elazığspor’da Bektaş’ın Kaderi Netleşiyor26 Şubat 2017 Pazar 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti