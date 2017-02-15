Başkan Karaosmanoğlu: Gençliğimizin Mimarı Annelerimizdir’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Gebze Okul Aile Birliği Yönetimleri ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Gebze Okul Aile Birliği Yönetimleri ve Okul Müdürleri ile buluştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Gebze Okul Aile Birliği Yönetimleri ve Okul Müdürleri ile akşam yemeğinde buluştu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın da yer aldığı birliktelikte bir konuşma gerçekleştiren Karaosmanoğlu, "Neslimizi iyi yetiştirme görevi hepimizindir. Ancak asıl gençlerimizin mimarı, annelerimizdir. Bundan dolayı çocuklarımıza ve annelerimize dönük projeler üretiyoruz" dedi.

'Kadınlarımız, toplumun önünde olmalıdır" vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin en önemli unsurları Okul Aile Birliği üyeleri, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi öğretmenleri bir araya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Karaosmanoğlu, "Çocuklarımıza örnek olacak bu projeye hep birlikte sahip çıkıyoruz. İnanıyorum ki önümüzde ki süreçte bu proje, Türkiye'ye örnek olacak. Bunu başardığımızda bundan en fazla sevinci de sizler duyacaksınız" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır" sözünü konuşmasında hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentte çok önemli alt yapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karaosmanoğlu, konuşmasında şunları da kaydetti: "Neslimizin imarında öğretmenlerimizin büyük katkısı olacak. Bu hedefte aile içerisinde ki anne ve babanın da önemini biliyoruz. Toplumda değişimi ve sağlıklı bir toplumu tam manasıyla oluşturduk dersek doğru olmaz. Bakınız çalışan ve çalışmayan ev kadınlarımız ile çocuklarımızda Obeziteye bağlı hastalıkların meydana geldiğini görüyoruz. Toplumun sağlığı tehlikededir ve buna dur demek için bir aradayız. Bunun farkında olan bizlerde üzerimize düşen sorumluluktan kaçmayacağız."

"Beden Eğitimi öğretmenlerimizi ve projemizi önemsiyoruz"

Gelecekte diyabet hastalarının tedavi sürecinde büyük bütçelerin oluşacağının altını da çizen Başkan Karaosmanoğlu, "Kadınımızın ruhen ve bedenen sağlıklı olmasını istiyoruz. Kadınımızı kalkındırırsak aileyi de kalkındırmış oluruz. Anne çöktü mü, ailede çöker. Annelerimizi güzel yetiştirdiğimiz zaman çocuklarımızı da iyi yetiştirmiş oluruz. Beden eğitimi öğretmenlerimizi ve bu projeyi çok önemsiyorum. Geleceğimiz için çok önemlidir. Her şeyi karanlık olarak gören bireyin hayattan tat alması da mümkün değildir. Onurlu ve sağlıklı bir ülkenin insanı olmak istiyorsak fedakârca çalışacağız" şeklinde konuştu.

Sporu tabana yayma hedefleri olduğunun altını da çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, konuşmasının sonunda şunları da ifade etti. "Bu toplumun önünde hep beraber örnek çalışmalar yapacağız, yapmak da zorundayız. Bu projeye inanarak, samimiyetle elimizi ve gönlümüzü koyacağız. Ben aile birliklerine, idarecilerimize ve öğretmenlerimize güveniyorum. İnsanımızın morali yüksek olsun ve güzellikler içerisinde yaşamını sürdürsün diyoruz."

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'de birliktelikte ki konuşmasında, "Hizmette sınır yok. En güzel görevlerimizden bir tanesi de sosyal projelerimizdir. Geleceğimizin teminatı gençler yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın her türlü gelişimi sağlamalıyız. Meslek kurslarında belli başlı çalışmalar yaptık. Ancak "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesiyle Gebze'mize ve Kocaeli'mize sahip çıkacağız. Öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerimizde ki velilerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Bu projeye destek veren sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'da, "Nerede güzellik varsa bizler orada olacağız. Gebze ilçemizde ki huzurun devam etmesi ve oluşmasında katkı vermek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ve projenin geldiği son durumun değerlendirilmesinin ardından tamamlandı.