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Başkan Karaosmanoğlu, "Kentin Kadınları" Üyeleriyle Buluştu

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Başkan Karaosmanoğlu, "Kentin Kadınları" Üyeleriyle Buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli genelinde faaliyetler gösteren "Kentin Kadınları" platformuyla Darıca'da bir araya...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli genelinde faaliyetler gösteren "Kentin Kadınları" platformuyla Darıca'da bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'de genelinde faaliyetlerini sürdüren ve farklı sektörlerde aktif olarak çalışan "Kentin Kadınları Platformu" (KENTKA) üyeleriyle bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ında katıldığı görüşmede, toplumun içinde becerilerini ve potansiyelini ortaya koyamadığı için sıradanlaşan, değeri bilinmeyen nice insanların, bulundukları coğrafyaya ve çevrelerine büyük yaşamsal fırsatlar sunabilecekleri halde, bu farklarını ortaya koyamadıkları için heba olup gittikleri üzerine görüşler ortaya koyuldu.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Toplumun temel direklerinden birisi olan kadınlarımızın sorunlarına eğilmek için bu platformların ve toplantıların çok önemli birer fırsat olduğunu vurgulamak isterim. Bu çalışmalar, kadınlarımıza bakışımız, onlar hakkındaki görüşlerimiz; kültür hayatımızda ve toplumsal yaşamımızdaki yerleri açısından son derece kritik önemlerinin bir kez daha vurgulandığı müstesna faaliyetler olarak değerlendirmeliyiz. Devletimizin ve hükümetimizin kadınlarımıza yönelik çıkardığı pozitif ayrımcılıklı yasalar, kadınlarımızın dertlerine çare olmakta sosyal yaşamda ve iş hayatında onlara pek çok fırsatlar sağlamaktadır" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, "Kentin Kadınları" Üyeleriyle Buluştu

Başkan Karaosmanoğlu, "Kentin Kadınları" Üyeleriyle Buluştu

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