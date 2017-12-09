Başkan Karaosmanoğlu “Kocaeli, Aynı Zamanda Bir Eğitim Kentidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu, Körfez Kent Emlak Konut İlkokulu ve Ortaokulu ile İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu, Körfez Kent Emlak Konut İlkokulu ve Ortaokulu ile İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okullarda incelemeler yapan Karaosmanoğlu, Aile Birliği ve idarecilerle de bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, okulların genel durumu hakkında detaylı bilgiler alan Karaosmanoğlu, "Eğitime ruh veren, can veren, anlam katan, yegâne unsur öğretmendir. Özveri, şefkat ve merhamet benim lügatimde öğretmenlikle eşanlamlıdır" dedi.

İlk olarak Körfez Kent Emlak Konut İlkokul ve Ortaokulu ziyaret eden Karaosmanoğlu'na, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt'te eşlik etti. Okul Müdürü Yusuf Tayyare'den okulun mevcut durumu hakkında sunum alan Başkan Karaosmanoğlu, okulun spor salonu başta olmak üzere sınıfları da gezdi. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Göşgün ve yönetimiyle de görüşen Karaosmanoğlu, okul idarecilerinden görülen eksiklikler hakkında bilgi aldı. "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin de Körfez Kent Emlak Konut İlkokul ve Ortaokulu'nda da geliştirilmesi konusunda talimat veren Karaosmanoğlu, daha sonra İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, "Öğretmenlerimiz geleceğimizi inşa eden ruh mimarlarıdır. Emek verilen her öğrencimizde, bu emekleri hakkıyla benimseyip, geleceğin büyük Türkiye'sini kuracak birer umuttur" ifadelerini sarf etti.

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İsmail Birdane tarafından konuk edilen Başkan Karaosmanoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Öğretmenlerimiz bir rehber, bir ışık kaynağıdır. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza sadece okumayı yazmayı değil, onlara aynı zamanda hayatı öğretiyorlar. Adaleti, disiplini, kendi ayakları üzerinde durmayı öğretiyorlar. Ülkemizin geleceği üzerinde büyük sorumlulukları olan öğretmenlerimiz gelenek ile gelecek arasında kurulmuş en sağlam köprüdür. Öğretmenlik, tüm makamların üstünde, kutsal bir meslektir" ifadelerini sarf etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aziz hemşehrilerime hizmet etmeyi en büyük şeref bildim diyerek sözlerini devam ettiren Karaosmanoğlu, "Eğitim camiamızın sorunlarına çözüm üretmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yaptığımız tüm yatırımlarda eğitime hep öncelik verdik. Gençlerimize yönelik hizmetleri Büyükşehir Belediyemizin önemli bir misyonu saydık. Çağa ayak uyduramayanlar bir seyirci olmaktan öteye gidemezler, nitekim gidemediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, dünyadaki bütün yenilikleri takip ediyoruz. Eğitim noktasında ilklere imza atıyoruz. Kocaeli'nin her köşesine reform mahiyetinde hizmetler gerçekleştiriyoruz. "Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Kampanyamız" ile 260 bin bilgisayarı yavrularımızla buluşturduk. Bilişim Fuarı ve Kitap Fuarı gibi dev projeleri hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Kocaeli'ni Türkiye'nin sanayi başkentinden sonra, Bilişimin de başkenti yapmak için harekete geçtik vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bu projelerle çocuklarımız, teknolojinin dilini öğrenecek. Küresel vizyona sahip bireyler olarak yetişecekler. İdealist öğretmenlerimize; Kocaeli'mizi ve Türkiye'mizi dünyaya örnek bir hale getirmek amacıyla sürdürdükleri çalışmaların için şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimiz olmasaydınız, böyle bir ideali hayata taşımak elbette mümkün olmayacaktı" dedi.

Bilgi Evlerimizle, Bilim Merkezi'mizle, Kâğıt Müze'mizle, Kılavuz Gençlik projemizle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim imkânlarını artırmaya gayret ediyoruz şeklinde konuşan Karaosmanoğlu, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleriyle enerjinizi spora yönlendirmeye özelikle gayret ediyoruz. Yüzlerce okulumuza spor kompleksleri inşa ettik. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek inşallah. Gençlerimize, ışıl ışıl ve umut dolu bir gelecek hazırlıyoruz. Bugüne kadarki altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre ve bilişim yatırımlarımızla bunun altyapısını oluşturduk. Bundan sonra her şey daha kolay ve daha güzel olacak. Modern ve model bir Kocaeli'ni hep birlikte inşa edecek, bu şehri 21'nci yüzyıla hep birlikte taşıyacağız. Şunu da belirtmek isterim ki Kocaeli aynı zamanda bir eğitim kentidir." Ziyaretler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.