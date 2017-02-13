Başkan Karaosmanoğlu, Köylüleri Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra'nın Sepetçiler, Hüdaverdiler ve Dalca köylerini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra'nın Sepetçiler, Hüdaverdiler ve Dalca köylerini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra'nın Sepetçiler, Hüdaverdiler ve Dalca köylerini ziyaret etti. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken'in de katıldığı ziyaretlerin ilkini Sepetçiler köyüne gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada alt yapı ve üst yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı fırında ekmek ve mancarlı pide yapan kadınlara yardım eden Başkan Karaosmanoğlu, köydeki vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Samimiyetin ve içtenliğin köylerde olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Köylerimizi daha güzel ve temiz hale getirmek görevimizdir. Bu yapmak için 7/24 çalışıyoruz ekibimizle. Yol medeniyettir, su olmayınca hayatta olmaz. Bu ikisine çok önemsiyoruz. Suyumuz şebekeden pırıl pırıl akıyor. Köylerimizde su fiyatlarımızda çok ucuz. Bunu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirdik. Muhalefet, köylerde değişim yapacağımız zamanlarda da yanlış bilgileri o zaman da yaymaya çalışmıştılar. Bizim niyetimiz köylerde hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmektir. Kandıra'nın köylerinden kente göçün önüne geçmeye çalışıyoruz. Devletimizin alt yapı hizmetlerine önem vermesi köylerimizin cazibesini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra Hüdaverdiler ve Dalca köylerini ziyaret ederek köylülerde sohbet etti.