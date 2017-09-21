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Başkan Karaosmanoğlu, Rize Tanıtım Günleri Etkinliğine Katıldı

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Başkan Karaosmanoğlu, Rize Tanıtım Günleri Etkinliğine Katıldı
Başkan Karaosmanoğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen 10'uncu Rize Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen 10'uncu Rize Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul'da Rize Valiliği ve Rize Dernekler Federasyonunun organize ettiği 10. Rize Tanıtım Günleri'nin açılış programına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, "Derneklerimizde kahve kültürü hakim olmamalıdır. Biliyoruz ki çok iyi bir şekilde görevlerini yapan vakıflarımız ve derneklerimiz de var. İşte bu STK'lar gençlerimize hizmet etmede önemli mesafeler de kat ettiler. Ve şimdi diyorum ki hep birlikte geleceğin güçlü Türkiye'si için gençlerimizin arasından yeni Recep Tayyip Erdoğan'lar, bilim ve sanatta dünyaya örnek, idealist, araştıran, okuyan ve vatansever bir nesil yetiştirmeliyiz" dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr Reşat Kasap, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı Recep Albayrak ve çok sayıda davetlinin katıldığı Rize Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yöresel kültürümüzün yaşatılmasından bir çok alanda insanımıza hizmet veren derneklerimiz var. Bunun memnuniyetle karşılıyorum. Farklı çalışmalar da yapmak zorundayız. Rizeliler olarak Cumhurbaşkanımızı seviyor ve kendisiyle övünüyoruz. Ancak kendisinin de her fırsatta ifade ettiği gibi geleceğimizin sahiplerini donanımlı yetiştirmek için çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi vakıf ve derneklerimizde bulunmuş, nerelerde yetişmiş, insanlığa faydalı olmak için hangi kurumlarda yoğun mesai harcadığının iyi anlaşılması gerektiğini anlatan Başkan Karaosmanoğlu, "Derneklerimiz bu güzel örnekleri sahiplenirse, yola yeni çıkan ve ülkemize artık faydalı çalışmalar yapmak istiyoruz diyen STK'larımız işte o dernekleri ve farklı insana hizmet eden kurumları örnek alabilir. Derneklerimizi bir okula dönüştürmeliyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz kültürümüzden ve değerlerimizden uzaklaşmasın istiyorum. Derneklerimiz okul gibi olmalıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.

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