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Başkan Karaosmanoğlu’dan Koto’ya Ziyaret

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Başkan Karaosmanoğlu’dan Koto’ya Ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve üyelerini ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede istihdam ve kalifiye çalışan talebine nasıl karşılık verileceği konusu gündeme gelirken, kent genelinde ki işçi talebinin de azımsanmayacak rakamlarda olduğu belirtildi. Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "KO-MEK kurumumuz başta olmak üzere yatırımcımızın ihtiyacı olduğu her alanda eğitim vermeye ve kalifiye elaman yetiştirmeye hazırız. Bu durum çok ciddidir ve gençlerimizin de bu noktada meslek sahibi olarak yetişmeleri gerekmektedir. Bunu başarmalıyız ve ülkemizin geleceği de buna bağlıdır. İlk olarak 2023 hedeflerine ulaşmada bu durum önceliklerimiz arasındadır" açıklamasını yaptı.

Başkan Karaosmanoğlu’dan Koto’ya Ziyaret

Başkan Karaosmanoğlu’dan Koto’ya Ziyaret

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