Başkan Karaosmanoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yayınladığı bir mesajla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ailelerine sabırlar dileyerek, "Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiler, hepsine minnettarız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mesajında; "15 Temmuz Türkiye için bir milattır. Milletin Millî Hâkimiyeti kayıtsız şartsız tahakkuk etmiştir. 15 Temmuz dünya nizamı için de milattır. Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir. kinci Dünya savaşından sonra başta ülkemiz ve coğrafyamıza 475 darbe ve darbe girişimiyle nizam verenlere, Türk Milleti'nce tarihi bir ders verilmiştir. FETÖ'nün bir ihanet şebekesi olarak başlattığı darbe ve işgal girişimi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizzat millet tarafından bertaraf edilmiştir. İşçi, çiftçi, memur, esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni, Caferi, AK Parti, CHP, MHP, BBP, Saadet bütün ayrılıklar bir kenara bırakılmış, millet bir olmuş, birlik olmuş, istiklaline sahip çıkmıştır. istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Destanı'nda dediği bir kez daha gerçekleşmiştir. "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek." 249 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş; al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar... Üniformamızı gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalanmıştır. Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır. 15 Temmuz Destanı hepimizindir. FETÖ'cü hainler ve iş birlikçileri, düşmanlarımız ve içimizdeki dostları ne kadar uğraşırsa uğraşsın teröristler, boyunlarında ihanet yaftasıyla, millet kahramanlık nişanıyla tarihe yazılmıştır. Çanakkale'de, Kut'ul Amare'de, Trablusgarp'ta, Kurtuluş Savaşı'nda şehadet şerbetini içerek bize vatan bırakan atalarımızın evlatları onları mahcup etmemiştir. 15 Temmuz'da başlayan ihanetin ömrü 24 saati bile bulmamış, ihanet şebekesi derdest edilerek adalete teslim edilmiştir. Şebekenin yurt dışına kaçan elemanları da er geç bu millete hesap verecektir. Demokrasi Nöbetleri 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılmış, başta Kocaeli olmak üzere 81 il ve ilçelerinde tam 29 gün, milyonlarca insan istiklâli için nöbete durmuştur. Millet, bir çılgınlık yapan olursa, haddini bildirmeye, şehit ya da gazi olmaya hazır olduğunu dosta düşmana ilan etmiştir. 10 Ağustos'ta dünya tarihinin en görkemli mitinglerinden birini İstanbul Yenikapı'da yaptık. Diğer şehir meydanlarıyla birlikte 10 milyon insan o gün toplu nöbetleri tamamladık. Her birimiz evimizde, iş yerimizde, okulumuzda nöbet tutma kararı aldık. O gün bugündür işimizin başında nöbetteyiz. Ne demiş atalarımız; "Eğer ister isen sulhu salah, hazır ol cenge." 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle bu Cumartesi günü tüm Türkiye'de milletçe meydanlarda olacağız. Millî İrade Meydanı'nda Kocaeli olarak nöbet tutacağız. Bir ay öne Şehitlerimiz için "duaya davet" ismiyle bir program başlattık. 249 bin Yasin-i Şerif okuma hedefiyle yola çıktık. Bugün itibarıyla 425 bin sayısını aştık. Aynı zamanda 249 hatim okundu. Okuduğumuz Kur'an'dan hasıl olan sevabı 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz ve bütün şehitlerimizin ruhlarına bağışlayacağız. 15 Temmuz'dan başlayarak 29 gün hangi heyecanla nöbet tuttuysak aynı heyecanla gün ışıyıncaya kadar nöbette olacağız. Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Onları unutmadığımız gibi FETÖ'cü hainleri ve işbirlikçilerini de unutmayacağız. Hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her dem kurban olmaya hazırız. Bütün Kocaeli sakinlerini Millî İrade Meydanı'ndaki (Perşembe Pazarı) anma törenine bekliyorum" ifadelerine yer verdi.