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Başkan Karaosmanoğlu’nun Acı Günü

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Başkan Karaosmanoğlu’nun Acı Günü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kayınbiraderi Süleyman Sivri'yi son yolculuğuna uğurladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kayınbiraderi Süleyman Sivri'yi son yolculuğuna uğurladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cuma günü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kayınbiraderi Süleyman Sivri'yi son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazına Başkan Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, siyasi ve STK'ların temsilcileri, yakın akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kartepe Arslanbey Mahallesi Rahmiye Merkez Camisinde kılınan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, siyasi ve STK'ların temsilcileri, yakın akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası Süleyman Sivri, Rahmiye merkez mezarlığında defin edildi.

Başkan Karaosmanoğlu’nun Acı Günü

Başkan Karaosmanoğlu’nun Acı Günü

Başkan Karaosmanoğlu’nun Acı Günü

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