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Başkan Karaosmanoğlu’nun Okul Ziyaretleri Sürüyor

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Başkan Karaosmanoğlu’nun Okul Ziyaretleri Sürüyor
Yakaladığı her fırsat okullara giderek incelemelerde bulunan ve görülen eksiklikleri tamamlamak için çalışan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)...

Yakaladığı her fırsat okullara giderek incelemelerde bulunan ve görülen eksiklikleri tamamlamak için çalışan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, son olarak Başiskele'de yer alan Vali İhsan Dede İlkokulu ve Vezirçiftliği Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kadim bir geçmişe sahip Türkiye'nin gelecek bin yıllara güçlü bir şekilde ulaşması için çocuklarımızın iyi yetişmesi gereğini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımıza ve geleceğimizin sahipleri olan gençlerimize güveniyoruz. İnanıyorum ki ecdadın izinden giden nesiller bu okullardan yetişecek ve dünyanın özlemle beklediği adalet ve huzuru sağlayacaklar" dedi.

Vali İhsan Dede İlkokulu Hasan Hayrimert ve Vezirçiftliği Ortaokulu Okul Müdürü Suat Çıdık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen birlikteliklerde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Satranç Sınıfı, Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi ile ücretsiz Spor Okulları kapsamında yapılan spor salonu ile kütüphaneyi gezen Karaosmanoğlu, "Okullarımıza olan desteklerimiz her daim sürecek. Biliyoruz ki ülkemiz donanımlı yetişecek gençlerle birlikte yükselecek" şeklinde konuştu.

Ülkemizi mazlum milletlerin ve coğrafyamızın umudu haline getiren bu irade gençliğin etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bugün ülkemizde 30 milyon pırıl pırıl gencimiz var. Bir ülke için bundan daha büyük bir zenginlik olamaz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişmesi için bizler çaba sarf ediyoruz. Geleceğin dünyasına yön verecek Türkiye'sini kuracak, medeniyetimizi yeniden kuracak gençliğimizdir" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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