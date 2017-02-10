Başkan Kararman, Att Ve Paramedikler Günü’nü Kutladı

Türk Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Kararman, 11 Şubat ATT ve Paramedikler Günü'nü kutladı.

Türk Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Kararman, 11 Şubat ATT ve Paramedikler Günü'nü kutladı.

ATT ve Paramedik çalışanların yaptıkları müdahaleler ile insan hayatını kurtardıklarını anlatan Başkan Kararman, sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara değindi. Başkan Kararman, "Yaptıkları müdahalelerle insanların hayata tutunmasını sağlayan ATT ve Paramedik arkadaşlarımızın büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yaptıklarına şahit oluyoruz. Bir yılda 5 milyonun üstünde acil vakaya giderek hizmet sunan, bunun yanı sıra 120 milyon asılsız ihbarla da uğraşmak durumunda kalan 112 çalışanlarımız yoğun bir tempoyla çalışma hayatlarını devam ettirmektedirler. Ambulans başına 18 bin 584 kişinin düştüğü, 2 bin 323 tane 112 istasyonunun olduğu ülkemizde, ATT ve Paramediklerimizin ne yazık ki sorunlarına ısrarla sırt çevrilmektedir. Ambulans kurşunlanması, 112 çalışanlarının sık sık şiddet olaylarına maruz kalmasına rağmen hala ve ısrarla adli olaylarda polis ve ambulansın eş zamanlı olarak olay yerinde yer almasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır" diye konuştu.

"Şiddet ve sıklıkla ambulans kazaları nedeniyle hayat kurtaran ATT ve Paramedikler her vakaya gittiklerinde hayatlarından endişe eder bir hale gelmişlerdir" diyen Kararman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Acil olarak nitelendirilen tüm kamu hizmetlerinin sunan kamu çalışanları görev esnasında hayatını kaybetmesi nedeniyle görev şehidi sayılırken, 112 acil çalışanları ise bu değerlendirmenin dışında tutulmaktadır. Aileler mağdur edilmektedir. Yemek yardımının nakdi ödenmesi bile ne yazık ki ATT ve paramedikler için adeta bir eziyete dönüştürülmüştür. 2016'nın ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken bu düzenleme sürekli ertelenerek ancak eylül ayından itibaren hayata geçebilmiştir. Bazı illerde ne yazık ki bu ödemelerin 2017 ocak ayına sarkıtıldığı bile görülmüş, başvurumuz sonrası bakanlık "Nakdi yemek yardımlarını ödeyin" diyerek taşraya uyarıda bulunmuştur. Türk Sağlık-Sen olarak tüm sorunların çözüme kavuştuğu, güvenli ve huzur verici bir çalışma hayatı dileğiyle tüm ATT ve Paramediklerin 11 Şubat ATT ve Paramedikler Günü'nü kutluyor, insanları hayatta tutmak için hizmet verirken şehit olan paramedik arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz."