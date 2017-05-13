Başkan Karatay: "Aksaray, Tarım Ve Hayvancılığın Parlayan Yıldızı"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olduğunu belirterek, her geçen yıl...

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olduğunu belirterek, her geçen yıl üretimin, kalitenin, gelişimin ve istihdamın arttığını söyledi.

Aksaray nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığına dikkat çeken Başkan Karatay, şehrin üretimde Türkiye'nin ilk sıralarında olunduğunu belirterek, "Aksaray'ın tarım ve hayvancılıktaki pozisyonuna baktığımız zaman Türkiye'nin önemli illerinden bir tanesi. Sulama konusunda sıkıntılı, yağış konusunda sıkıntılı olmasına rağmen Aksarayımız tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Yoncamız Türkiye'de en kaliteli yonca. Aynı zamanda üretim açısından da yüksek miktarlarda üretiliyor. Dönem dönem Türkiye'de en çok üretimi yapılan illerin başında Aksaray ya 1'inci, ya 2'inci, ya 3'üncü geliyor. Yonca biliyorsunuz sadece Aksaray'da değil, hem yurt içine, hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Bir beldemizi neredeyse tamamen değiştirecek, ekonomisini, sosyal hayatını üst seviyelere taşıyan bir pozisyona geldi. Şeker pancarı konusunda Aksaray Türkiye'de en çok üretilen illerin arasında. 1 milyon tonun üzerinde bir üretim ile çok önemli bir girdi sağlıyor tarıma. Arpa'da Türkiye'de 9'uncu sırada. İç Anadolu'ya baktığımız zaman tahıl deposu olan İç Anadolu'da Aksaray üst seviyelere kadar yükselmiş durumda. Kabak çekirdeğinde 2-3'üncü sıradayız. Ayçiçeği ve özellikle yağlık ayçiçeği alanında 2 tane yağ fabrikası kurulması ve birde rafine fabrikasının kurulmasına vesile olacak kadar yükseldi. Son dönemde hayvancılıkla beraber silajlık mısırın, danelik mısırın hızı bir şekilde üretimde payının arttığını görüyoruz. Tabi bunlar tarımda gerçekten önemli veriler. Tarımla beraber hayvancılıkta gelişiyor. Çünkü kaba yem er önemli girdi maliyetlerinin bir tanesi. Aksaray'da yonca, mısır, arpa başta olmak üzere baktığımız zaman kaba yemin ana üretim üstlerinden biri haline gelmiş durumda. Dolayısıyla hayvancılık içinde girdi maliyetlerinin düşürülmesi sebebiyle önemli bir etken. Aksarayımız tarım ve hayvancılığın parlayan bir yıldızı" dedi.