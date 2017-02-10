Başkan Kayda, Çalışma Alanında İnceleme Yaptı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bedesten Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek hem vatandaşların hem de esnafların daha sağlıklı, çağdaş ve düzenli...

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bedesten Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek hem vatandaşların hem de esnafların daha sağlıklı, çağdaş ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmaları için yapımına başlanan modern pazar yeri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pazaryeri inşaat alanı içinde yer alan Bedesten dükkanlarının yıkım çalışmalarını esnaflarla birlikte denetleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, söküm işini gerçekleştiren firma yetkilisinden bilgi aldı. Bedesten esnafına modern pazar yeri projesini ayrıntılı bir şekilde anlatan Başkan Kayda, Salihli'nin görünümü, otoparkı ve yeniden tasarlanan Bedesten Çarşısı ile modern bir pazar yerine kavuşacağını söyledi. Esnafların şikayetlerini dinleyen Başkan Kayda, sorunların en kısa zamanda giderileceğini açıkladı.