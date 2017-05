Başkan Kayda: “Engelli Vatandaşlarımızın Farkındayız Ve Yanındayız”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Salihli Belediyesi olarak bütün engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Kayda, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta engelli vatandaşlarımızın sorunlarının toplumun her kesimi tarafından görülmesi gereken bir farkındalık haftasıdır. Yaşayan her insan bir engelli adayıdır. Bu anlamda hepimizin engelli vatandaşlarımıza duyarlılıkla yaklaşması gerekir. Biz engelli vatandaşlarımızın farkındayız, yanındayız. Sosyal hayatın en önemli gereklerinden biri de herkese göre yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, engellilerimiz için yaşamın her anını ve her alanını ulaşılabilir kılmak için Salihli Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu haftanın önemine binaen engelli vatandaşlarımızı yok saymadığımızı, ortak yaşamın bütününde onların farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Engelli vatandaşlarımıza belediyemizin tüm birimlerinde her türlü kolaylığı sağlıyor; onların sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz. İlçemizdeki iki engelli derneğinin hizmet alanlarıyla ilgili meclisimizde aldığımız kararlar doğrultusunda destek olduk. Yine engelli vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Belediye binası karşısında ve Mehmetçik Parkında engelli tuvaletleri inşa ettik. Kaldırımlardaki engelli geçişlerinin düzenlemelerini yapıyoruz. Üç adet engelli aracı şarj istasyonunu da şehrin muhtelif yerlerine koyarak bu hafta içinde hizmete sunacağız. Salihli Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmaya kararlıyız. Salihli hepimizin. Birlikte yaşadığımız engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümünde bu haftanın vesile olmasını diliyor, hepimizin her an engelli bireyler olabileceği düşüncesini vurgulayarak bütün engelli kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum."