  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Başkan Kayda, İl Sağlık Müdürü Bayraktar’ı Ağırladı

» »
Başkan Kayda, İl Sağlık Müdürü Bayraktar’ı Ağırladı
Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sağlık alanında verilen hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için belediyelerin önemli bir rolü olduğunu belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Hakan Bayraktar, "Sağlık yatırımlarının gerçekleşmesinde ve sağlık tesislerin yapılmasında, kurumlar arası işbirliği ve özellikle belediyelerin desteği çok önemlidir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Halkımızın yararına olacak her türlü projeye Salihli Belediyesi olarak hazırız. Sağlık merkezi olarak anılan Salihli, çevre ilçelere sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Sağlık için yapılacak her türlü yatırıma destek veriyoruz. İlçe merkezi ile mahallelerimizde sağlık evleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Başkan Kayda, nezaket ziyaretlerinden dolayı Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar ve Müdür Yardımcılarına teşekkür etti.

BA-

Başkan Kayda, İl Sağlık Müdürü Bayraktar’ı Ağırladı

Başkan Kayda, İl Sağlık Müdürü Bayraktar’ı Ağırladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salihli’nin Sultanları Moral Peşinde07 Şubat 2017 Salı 19:28
  • Zonguldak’taki Bitkilerin Tescili Ve Araştırılmasını Görüştüler07 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Başkan Alıcık, Yangın Mağduru Esnafın Yarasını Saracak07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Başkan Öztürk, "Daha Hızlı Hizmet İçin Evet"07 Şubat 2017 Salı 18:08
  • Stk Temsilcilerinden Müdür Ayhan’a Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 17:58
  • Yenişehir’e Meydan07 Şubat 2017 Salı 17:53
  • Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz;07 Şubat 2017 Salı 17:53
  • Aktaş’tan Dağ İlçelerine Çıkarma07 Şubat 2017 Salı 17:53
  • Malatya’da Asayiş Olayları07 Şubat 2017 Salı 17:43
  • Asimder’den Küresünniler Derneğine Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti