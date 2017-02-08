Başkan Kayda, İl Sağlık Müdürü Bayraktar’ı Ağırladı

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sağlık alanında verilen hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için belediyelerin önemli bir rolü olduğunu belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Hakan Bayraktar, "Sağlık yatırımlarının gerçekleşmesinde ve sağlık tesislerin yapılmasında, kurumlar arası işbirliği ve özellikle belediyelerin desteği çok önemlidir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Halkımızın yararına olacak her türlü projeye Salihli Belediyesi olarak hazırız. Sağlık merkezi olarak anılan Salihli, çevre ilçelere sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Sağlık için yapılacak her türlü yatırıma destek veriyoruz. İlçe merkezi ile mahallelerimizde sağlık evleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Başkan Kayda, nezaket ziyaretlerinden dolayı Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayraktar ve Müdür Yardımcılarına teşekkür etti.

BA-