  • BIST 88.531
  • Altın 142,490
  • Dolar 3,5821
  • Euro 3,7815
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Başkan Kayda, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

» »
Başkan Kayda, Mahalle Sakinleriyle Buluştu
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersinli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersinli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ile kahve toplantısında bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından Mersinli Mahallesine kazandırılan hizmetleri anlattı. Mahalle mezarlığına ulaşımın sağlandığı yolda bulunan köprünün genişletildiğini ve okulun tüm tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Kayda, mahalledeki park ve bahçeler ile çocuk parklarının bakım ve onarım çalışmalarıyla daha da güzelleştirildiğini söyledi. Mersinli Mahalle Sorumlusu Serkan Koçman aracılığıyla mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerinin kendisine iletildiğini ifade eden Başkan Kayda, istek ve şikayetlerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Başkan Kayda, Salihli Belediyesi öncülüğünde bu yıl 3.sü düzenlenen deve güreşi festivaline Mersinli Mahalle sakinlerini davet etti.

Başkan Kayda, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Başkan Kayda, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Başkan Kayda, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdmanyurdu’nun Renklerini Mahallelere Nakşediyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Bitlisli Ressamdan Şehitlere Vefa23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Ay Yıldız Park’ta Sona Doğru23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • "Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Soma’da Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • El Sanatkarlarından Referanduma Özel Tasarımlar23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Şehitlerin İsmi Sokaklarda Yaşıyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Milletvekili Kırcı, Çürümeye Terk Edilen Kültür Merkezi Sorununu Çözdü23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Erzincan İl Jandarma Komutanlığından Terör Ve Kaçakçılık Operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti