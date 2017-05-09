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Başkan Kayda: “Salihli Önümüzdeki Kış Üşümeyecek”

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Başkan Kayda: “Salihli Önümüzdeki Kış Üşümeyecek”
Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında tek gündem maddesi ile gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında tek gündem maddesi ile gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda; mülkiyeti belediyeye ait 178 sıra nolu jeotermal kaynak işletme ruhsatı üzerinde 2886 sayılı kanuna göre kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale ile 20 yıllık gayri ayni hak tesis edilmesi talebi, MHP grubunun kabul, CHP ve AK Parti Grubunun çekimser oyu kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edildi. Salihli Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan kararın Salihli'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Kayda, "Bugüne kadar ısıtamadığımız Salihli'yi nasıl ısıtabiliriz diye yılbaşından bu yana çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla elimizdeki kaynakları nasıl daha verimli kullanabiliriz diyerek araştırmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Jeotermal ısıtmada, benden önce görev yapanlar sınıfta kalmış. Bu kuyuların tamamı önceki dönemde açılmış. Açılan kuyuların 26 tanesi yüzeysel ve derinlikleri ise 150 ile 250 metre arasında değişiyor. Sadece Yılmaz Mahallesinde açılan kuyular bin 600 metre derinliğe sahip ancak o kuyularda da sıcak su debisi çok düşük. Biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mevcut kuyuların ısınmada daha iyi bir şekilde kullanılması amacıyla Salihli'nin menfaati için çalışmalar yapıyoruz. Biz halkımızı önümüzdeki kış üşütmeyeceğiz, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Kayda: “Salihli Önümüzdeki Kış Üşümeyecek”

Başkan Kayda: “Salihli Önümüzdeki Kış Üşümeyecek”

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