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Başkan Kayda: "Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır"

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Başkan Kayda: "Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır"
Salihli Vergi Dairesi Müdür Vekili Hasan Narlıkaya, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında personeli ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında...

Salihli Vergi Dairesi Müdür Vekili Hasan Narlıkaya, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında personeli ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Vergi Dairesi Müdür Vekili Narlıkaya, vergi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek ve vergi bilincinin geliştirilmesi vergi haftasının önemli olduğunu söyledi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna dikkat çekerek, "Hepimizin vatandaşlık görevi olan vergi ödenmesi gerekir. Bu bağlamda vergi bilincinin arttırılması yönündeki çalışmalar çok önemlidir. Ticaretle uğraşan iş adamlarımızın, esnaflarımızın vergi ödeme noktasında özen ve hassasiyet göstermeleri gerekliliğini belirtmekte yarar var. Kayıt dışı gelirin engellenmesi noktasında toplum olarak üzerimize düşeni hep birlikte yapmalıyız. Bu vesile ile vergi haftanızı kutlar, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" dedi.

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